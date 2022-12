Mannheimer Morgen Plus-Artikel Vereidigung Heidelberger OB Eckart Würzner startet seine dritte Amtszeit

In einer Sondersitzung des Gemeinderats wurde Eckart Würzner offiziell in seine dritte Amtszeit als Heidelberger OB eingeführt. In seiner Einführungsrede schwört er auf das Miteinander ein