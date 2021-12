HeidelbergCement setzt Portfolio-Optimierung mit Veräußerung fort

Heidelberg. HeidelbergCement hat eine Vereinbarung zur Veräußerung des Tochterunternehmens Sierra Leone Cement Corporation Ltd. (Leocem) an die Diamond Cement Group unterzeichnet. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gab, ist HeidelbergCement zu 50% an dem Unternehmen beteiligt und hat die volle Management-Verantwortung. Der Verkauf umfasst ein Mahlwerk mit zwei Zementmühlen. Das Werk liegt in Sierra Leones Hauptstadt Freetown und verfügt über eine Jahreskapazität von rund 500.000 Tonnen Zement.

Die Veräußerung ist Teil des kontinuierlichen Programms zur Portfolio-Optimierung und Margenverbesserung im Rahmen der 'Beyond 2020'-Strategie von HeidelbergCement. Das Unternehmen wird sich in Westafrika weiter auf seine Kernmärkte in Ghana, Liberia, Togo, Burkina Faso, Benin und Gambia konzentrieren, teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in Heidelberg.