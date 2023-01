Frontalzusammenstoß zwischen Bus und Pkw in Heidelberg: Frau schwer verletzt

Heidelberg. Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Pkw ist in Heidelberg am Sonntag die 42-jährige Fahrerin des Autos schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr die Frau gegen 22 Uhr die Straße "Am Götzenberg" in Richtung Heidelberg-Boxberg, als sie aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve zur weit auf die Gegenfahrbahn kam.

Dabei kollidierte sie frontal mit dem Bus. Der Pkw prallte ab und kam in einem angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand. Er wurde an seiner Fahrzeugfront derart stark deformiert, dass die Fahrerin darin eingeklemmt wurde. Sie konnte durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg, die mit 14 Einsatzkräften am Unfallort war, aus ihrem Auto befreit werden. Im Anschluss daran wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Busfahrer konnte vor Aufprall bremsen

Der Linienbus wurde durch den Busfahrer, der die Situation frühzeitig erkannte, noch vor dem Zusammenstoß fast bis zum Stillstand abgebremst, wodurch vermutlich Schlimmeres vermieden werden konnte. Im Bus selbst befanden sich neben dem Fahrzeugführer lediglich noch zwei weitere Fahrgäste, die den Unfallort augenscheinlich unverletzt noch vor dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte verlassen hatten.

Die 41-jährige Fahrerin des Pkw wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden © Priebe

Der Busfahrer blieb ebenfalls unverletzt. Der Bus war trotz der Kollision noch fahrbereit und konnte seinen Weg bis zum RNV Betriebshof fortsetzen. An dem Pkw, welcher abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. An dem Bus entstand ein Schaden von circa 20.000 Euro. Die Unfallstelle war bis zur Bergung des Autos bis ungefähr 1Uhr am frühen Montagmorgen gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Zeugen, sowie die beiden Fahrgäste, welche die Unfallstelle frühzeitig verlassen hatten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06227 / 358260 bei der Polizei zu melden.