  Erste Spiele in der neuen Großsporthalle „SNP dome“

Heidelberg. Die Basketball-Zweitligisten MLP Academics spielen am 25. März gegen Bremerhaven in der neuen Großsporthalle „SNP dome“ an der Speyerer Straße. Fünf Tage später, am 30. März, sollen die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen hier ihre Premiere haben. Beide Spiele werden ohne Zuschauer stattfinden. 5000 Besucher hätten in der Halle Platz. An 260 Tagen im Jahr soll die Halle für den Schulsport genutzt werden – theoretisch ab Ende der Osterferien. Doch wegen der Pandemie findet Schulsport im Moment nicht statt. Namensgeber der Halle ist das 1994 gegründete Heidelberger Softwareunternehmen SNP (Schneider-Neureither & Partner). Unternehmensgründer und Chef Andreas Schneider-Neureither war Anfang November überraschend im Alter von 56 Jahren verstorben. miro