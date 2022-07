Erneute Bauarbeiten

Heidelberg. Im Bereich der Friedenswegbrücke in Neckargemünd beginnen ab Montag, 27. Juni, Sanierungsarbeiten. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemeldung mit. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 1. Juli an. Beide Geh- und Radwege sind von den Bauarbeiten betroffen. „Um die Verkehrssicherheit zu verbessern, werden die schadhaften Stellen der Beschichtung punktuell erneuert“, heißt es weiter in der Pressemeldung. Die Arbeiten waren bereits für einen früheren Zeitraum geplant, konnten aber wegen witterungsbedingter Verzögerungen in der ersten Bauphase nicht beendet werden.

Die Arbeiten werden deshalb erneut aufgegriffen, damit der Rad- und Gehweg der westlichen Brückenseite während der Veranstaltung „Lebendiger Neckar“ nicht voll gesperrt ist. Die östliche Seite der Brücke soll bis diesen Freitag schon wieder befahrbar sein. vs