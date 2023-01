Durchfahrt unter Montpellierbrücke in Heidelberg für Radfahrende gesperrt

Heidelberg. Die umfangreiche Sanierung der Montpellierbrücke in Heidelberg hat bereits erste Folgen. Wegen der nun beginnenden Baumaßnahmen ist die Durchfahrt für Radfahrende unterhalb der Brücke ab sofort nicht mehr möglich. Dies meldete die Stadt Heidelberg am Montag. Die Sperrung betrifft den Radweg, der vom Hauptbahnhof kommend am Ibis-Hotel vorbei und an den Gleisen weiter in Richtung Rohrbach führt. Eine Umleitung führt vom Hauptbahnhof kommend über die Kurfürsten-Anlage und Kaiserstraße und aus Richtung der Römerstraße über die Lessingstraße. Der Radweg bleibt während der gesamten Baumaßnahme an der Montpellierbrücke gesperrt.

Bauzeit drei Jahre

Die Bauarbeiten an der Brücke werden voraussichtlich knapp drei Jahre dauern. Das aus den 1970er Jahren stammende Bauwerk ist massiv geschädigt. Dies hatte die letzte Hauptprüfung ergeben. Damit die Brücke über die Bahngleise und den Radweg den Verkehr auch in den kommenden 25 Jahren sicher aufnehmen kann, sind umfangreiche Arbeiten nötig. Diese werden den Verkehrsfluss deutlich behindern. Im Sommer 2024 muss die Brücke für einige Wochen komplett gesperrt werden. Die Sanierung kostet nach Schätzungen der Stadt insgesamt 22,5 Millionen Euro, das Land gibt 9,6 Millionen Euro dazu.