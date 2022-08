Als im Heidelberger Stadtwald Trinkwasser für Mannheim abgezweigt werden sollte

Wälder sind natürlicher Erholungs- und Rückzugsort aus dem hektischen Leben. Und sie bieten Tieren einen Lebensraum, was dem Erhalt der Artenvielfalt dient. Gleichzeitig hat der Forst auch eine wirtschaftliche Komponente in Form von Holzproduktion. Forstrevierleiter Bruno Gabel und Ernst Baader, Amtsleiter des Heidelberger Landschafts- und Forstamts, haben am Samstag einer knapp 20-köpfigen

...