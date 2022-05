75-Jähriger vermisst – akute Lebensgefahr

Heidelberg. Die Polizei sucht derzeit nach dem 75-jährigen Kurt R., der am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr die Neurochirurgie in der Kopfklinik im Neuenheimer Feld verlassen haben soll. Nach Angaben der Polizei war der Mann wegen einer Fraktur an der Halswirbelsäule in der Neurochirurgie stationär in Behandlung und trägt zur Stabilisierung eine Halskrause. Bei Entfernen dieser Stütze bestehe akute Lebensgefahr. Seine Wohnadresse ist derzeit unbekannt.

Am frühen Mittwochmorgen wurden die Suchmaßnahmen nach dem leicht desorientierten Mann durch zwei Mantrailer-Hunde zwischen im Neuenheimer Feld unterstützt. Aktuell sucht die Polizei weiterhin mit allen verfügbaren Kräften nach dem Mann. Auch ein Polizeiboot der Wasserschutzpolizeistation ist im Einsatz.

Kurt R. ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, wiegt etwas 65 Kilogramm, hat kurze Haare und eine Halbglatze. Er ist vermutlich mit einem hellgrauem, langärmeligen Oberteil, sowie einer dunkelblauen Schlafanzughose und schwarzen, halboffenen Schuhen bekleidet. Er trägt zudem eine Halskrause und Klinik-Armband mit Namen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Vermisste versucht, sich auf den Nachhauseweg zu machen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, möglicherweise auch ziellos unterwegs ist. Der ÖPNV und die Taxizentralen sind bereits informiert.

Personen, die den Vermissten erkennen, werden gebeten, sofort den Polizeinotruf 110 wählen oder die Polizei unter der Telefonnummer 0621/1744444 zu informieren.