Heidelberg. Bei einem Gebäudebrand in Heidelberg ist am Donnerstagabend ein Sachschaden von etwa 70.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei soll das nicht bewohnte Gebäude in der Marie-Clauss-Straße gegen 22 Uhr Feuer gefangen haben. Es befanden sich keine Personen im Gebäude. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. Die Brandursache ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

