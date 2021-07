100 Teilnehmer bei Demonstration für Klimaschutz in Heidelberg - Brücke kurzzeitig blockiert

Heidelberg. In der Spitze haben am Samstagnachmittag rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer Demonstration von Klimaschutzaktivisten in Heidelberg teilgenommen. Aufgerufen zu der angemeldeten Versammlung hatte die Gruppe Extinction Rebellion, die nach eigenen Angaben auf die Straße ging, um gegen eine geplante Erdgas-Pipeline, die durch Heidelberg verlaufen soll, zu demonstrieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage berichtete, verlief die Demo ohne besondere Vorkommnisse. Die Aktivsten und Aktivistinnen hatten zwischenzeitlich die Theodor-Heuss-Brücke für rund 15 Minuten blockiert. Dies war jedoch mit der Polizei abgesprochen. Dabei hätten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die aufgestellten Vorgaben gehalten. Im Zuge der Brücken-Blockade entstanden leichte Verkehrsbehinderungen, die sich schnell wieder auflösten.

Der Demozug führte von den Beachvolleyballfeldern an der Neckarwiese über die Friedrich-Ebert-Brücke und der Altstadt zum Friedrich-Ebert-Platz, wo laut Polizeisprecher im Anschluss eine offene Versammlung stattfand.