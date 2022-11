Wie Vollkorn in Heddesheim zum Hit wurde

An der Hans-Thoma-Grundschule in Heddesheim prangt ein neues Schild: „Klaro“! Die Schule ist damit jetzt durch die bundesweite Aktion „Klasse 2000“ ausgezeichnet und zertifiziert worden. Damit werden die Kinder in ihren Lebensbereichen Ernährung und Bewegung, aber auch bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit gefördert.

„Das ist auch notwendig und tut allen unseren 430 Schülerinnen und Schülern gut“, betonte Rektorin Dagmar Knispel am Montagvormittag, als ihr Dieter Schöffel und Karl F. Glenz von den Rotariern Schriesheim-Lobdengau einen Scheck über 1200 Euro überreichten. Zusammen mit den 2540 Euro des Fördervereins der Hans-Thoma-Schule wird so „Klasse 2000“ in Heddesheim finanziert.

Zum Foto bei der Präsentation von Zertifikat und „Klaro“-Aushängeschild gesellte sich auch Kerstin Wabnigg. Die Gesundheitsberaterin kommt drei- bis viermal im Jahr an die Schule, um „Klasse 2000“-Projekte anzustoßen, die dann von den Lehrerinnen und Lehrern weitergeführt werden.

„Heute experimentieren wir mit allen 3. Klassen mit dem Seil. Um Teambuilding und Gruppendynamik zu fördern“, berichtete die Bachelor-Absolventin der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Studiengang Gesundheitsförderung, im Gespräch mit dieser Redaktion. Ihr Motto an diesem Montag: „Gemeinsam sind wir stark!“

Ernährung ein Schwerpunkt

„Das korrespondiert auch ideal mit unserer Initiative ,gesundekids - fit fürs Leben‘“, begründete Dieter Schöffel, Präsident der Rotarier Schriesheim-Lobdengau, das Engagement des Service-Clubs. „Seit 2015 fördern wir das nachhaltige Programm für Ernährung und Bewegung“, ergänzte Karl F. Glenz, Vorstand für soziale Projekte. Zusammen mit Sucht-Prävention und Konfliktlösetraining stärke das die Gesundheits- und Lebenskompetenzen sowie das Selbstwertgefühl der Kinder.

Dagmar Knispel schätzt dabei besonders die Nachhaltigkeit des Projekts: „Hier wird uns nicht einfach etwas aufgestülpt“. Außerdem decke sich „Klasse 2000“ mit dem Bildungsplan der Schule. Allerdings sei sie froh, mit Rotary und dem Förderverein Paten gefunden zu haben. „Denn dafür reicht mein Schul-Budget nicht aus“, bedauerte die Rektorin.

Konkrete Ergebnisse bei der Ernährung der Kinder ließen sich beispielsweise beim Mensa-Essen beobachten, berichtete Dagmar Knispel. Waren früher Vollkorn-Brötchen bei den Kids verpönt, griffen heute immer mehr Schülerinnen und Schüler zu gesunden Brotsorten. „Auch unsere Salat-Theke beim Mittagsbuffet läuft prima. Unser Mensa-Konzept mit gesunder Ernährung ist eng mit unserer hervorragenden Küchenleitung abgestimmt“, sagte die Chefin an der Hans-Thoma-Schule.

Autogramme vom Bürgermeister

Auch Bürgermeister Achim Weitz hat sich an diesem Vormittag vor Ort über „Klasse 2000“ informiert. „Gesund und stark, das Motto hat auch mich mein Leben lang begleitet“, erklärte der ehemalige Bodybuilder. Es sei wichtig, den Kindern schon früh diese Botschaften mit auf den Weg zu geben. „Gut ist auch, dass dies keine einmalige Aktion ist. Nur so kommt es in den Köpfen der Kinder an“, lobte der Bürgermeister. Und dann passten zwei Schüler den neuen Rathaus-Chef ab, um sich auf einer Mensa-Serviette ein Autogramm geben zu lassen.