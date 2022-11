Schulhof in Heddesheim soll zum Treff und Bewegungsraum werden

Die Hans-Thoma-Schule in Heddesheim ist in den vergangenen Jahren umfassend umgebaut und erweitert worden. Neben einer neuen Turnhalle entstand ein weiteres Schulgebäude mit Mensa, der Bestand wurde auf Vordermann gebracht. Neben einer neuen Heizzentrale, die alle Schulgebäude mit Wärme versorgt, wurde der sogenannte Riegelbau modernisiert. Nachdem diese Maßnahmen nun abgeschlossen sind, soll im nächsten Schritt der Schulhof im Vordergrund stehen und neu gestaltet werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits 2018 wurden in einer Studie erste Konzeptansätze durch das Büro Zieger und Machauer entwickelt. Zwischenzeitlich haben sich auch Vertreter von Eltern und Lehrerkollegium erste Gedanken zur Umgestaltung gemacht, die in die Planung einfließen sollen. Den Auftrag für diese Planung soll der Gemeinderat in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 17. November, vergeben. Die Verwaltung hat mehrere in Frage kommende Planungsbüros zur Abgabe eines Honorarangebots angefragt. „Leider sind diese Büros aktuell aber so gut ausgelastet, dass lediglich von einem Büro ein konkretes Honorarangebot vorgelegt wurde“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Es handelt sich hierbei um das Büro „stadt, landschaft+“ aus Karlsruhe, das aktuell die Planung des Außenbereichs des neuen Sportkindergartens verantwortet. Das Honorarangebot beläuft sich auf rund 120 000 Euro. „Das Büro wäre in der Lage, wie gewünscht zeitnah in die Planung einzusteigen“, schreibt die Verwaltung und hebt hervor, dass die Zusammenarbeit bislang sehr zufriedenstellend gelaufen sei.

Große Vorfreude

Bei den Eltern herrscht unterdessen große Vorfreude: „Ein lang geträumter Traum soll endlich Wirklichkeit werden.“ Der Schulhof, der seit Jahrzehnten einer Betonwüste gleiche, solle endlich zum Bewegungserlebnis für die Kinder werden, heißt es in einer Bewerbung um Fördermittel der Stiftung Bildung und Soziales des Sparda-Bank Baden-Württemberg. Eine Arbeitsgruppe aus Schulleitung, Lehrern und Eltern hat sich gebildet, die gemeinsam dafür Sorge tragen wolle, den Schulhof umzugestalten. „Die Kinder brauchen mehr Bewegungsangebote und Entfaltungsmöglichkeiten“, betont Sabrina Locher, Mutter und Sprecherin der Gruppe, zumal durch den Neubau auch ein früher vorhandenes Kleinspielfeld weggefallen sei. Die Wunschliste ist lang. Entstehen sollen unter anderem ein Außenklassenzimmer, ein Bewegungspfad, eine Ausleihstation für „Draußenspiele“, eine Kletterwand, Sitz- und Klettermöglichkeiten rund um den aktiven Baumbestand. Ferner sind neue Bodenbeläge, Trampoline sowie ein kleines Fußball- und Multifunktionsspielfeld geplant. „Die Kinder sollen während der Pausen oder der Nachmittagsbetreuung die Möglichkeit haben sich zu frei zu bewegen, aber auch sich zurückziehen zu können“, heißt es dazu. Natürlich würde ein Preisgeld nicht für die baulichen Investitionen verwendet. Vielmehr solle es dazu dienen, Teile der Ausstattung zu finanzieren, die vom Budget der Gemeinde als Schulträger nicht abgedeckt wird.

Dass das Projekt nun endlich vorankommt, freut auch die Schulleiterin Dagmar Knispel, wie sie im Gespräch mit dem „MM“ klarmacht. Das passt nicht zuletzt zum Motto der Schule: „Kunst, Musik, Sport, Natur – Dem Leben auf der Spur!“ Jetzt müssen nur noch genügend Online-Stimmen für die Neugestaltung zusammenkommen. Aktuell führt Heddesheim auf der Liste knapp.