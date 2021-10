„Schäfchen“ basteln Roboter aus Abfall

Generell findet der „World Clean up Day“ im September statt, der „Schäfchen“-Kindergarten in der Heddesheimer Beindstraße nutzte Corona bedingt das Kerwe-Wochenende für die Aktion. „Wir wollen den Kindern auf spielerische Art und Weise die Vermeidung und die Wiederverwendung von Müll verständlich machen“, erklärte Isabell Löffelhardt, die Leiterin des Kindergartens.„Die ganze Woche haben wir mit den Kindern gebastelt und uns mit der Thematik beschäftigt“, so die Erzieherin.

Treffpunkt Ortsmitte: Die Familien sind bereit zum Müllsammeln. © Dieter Kolb

In dieser pädagogischen Aktionswoche wurde der Schwerpunkt auf die Umwelt gelegt. Dabei wurde auch festgestellt, wie viel Müll die Kinder von zu Hause mit in den Kindergarten bringen. „Der Roboter hier ist nur aus Verpackungen zusammengebaut, die von den Kindern mitgebracht wurden“, erklärte Löffelhardt. Joghurtbecher, Suppentüten oder das Papier von Süßigkeiten waren da zu sehen. Den Erzieherinnen geht es auch darum, klarzumachen, dass nicht jeder Müll planlos in die Tonne fliegt. „Die Kids lernen schon hier, was wiederverwendet werden kann und wozu nicht unbedingt Verpackung benötigt wird“, so Löffelhardt.

20 Familien sammeln mit

Unterstützt wurde das Projekt von der Firma „pro WIN“, deren Vertreterin Stephanie Huber Warnwesten und Zangen zum Aufsammeln des Mülls zur Verfügung stellte. 20 Familien beteiligten sich an der Sammelaktion im Ortskern, die auch von der Gemeinde unterstützt wurde.

Vor dem Start erklang das Lied: „Unsere Taktik ist weniger Plastik“. Die vierjährige Tessa sagte, bevor sie mit ihrer Oma loslief: „Ich sammle alles auf, was auf dem Boden liegt, damit die Tiere nicht krank werden“. Sam hatte sich vorgenommen, Papier aufzuheben und in einen Sack zu werfen. Als die Zangen verteilt waren, wurden sofort das Laub und die Strohhalme aufgegriffen.

„Für eine saubere Welt“

Nach 45 Minuten trafen die Familien mit ihrer Beute wieder am Kindergarten ein. Tara erzählte: „Ich habe auf der Straße einen Becher gefunden. Den darf man da nicht hinwerfen“. Luan fand Zigarettenstummel und eine Schutzmaske. „Ich werfe nichts auf die Straße“, versicherte er mit treuem Blick. „Wir haben diese Aktion für eine saubere Welt gemacht“, meinte Erzieherin Isabell Löffelhardt und zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden. Zum Abschluss der Putzstunde konnten sich die Teilnehmer die vom Hofladen Schneider aus Edingen-Neckarhausen gestifteten Äpfel, insgesamt 30 Kilogramm, schmecken lassen.