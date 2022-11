Reifenstecher beschädigen mehrere Pkw in Heddesheim - Polizei sucht Zeugen

Heddesheim. Die Serie von Reifenstechereien in Heddesheim geht weiter, die Polizei ist noch immer ohne Hinweis auf den oder die Täter. Immer mehr Anzeigen von Bürgerinnen und Bürgern gehen ein. Seit vergangenen Freitag sind zu den bis dahin bekanntgewordenen drei Fällen noch fünf weitere hinzugekommen – und die Beamten erhalten noch immer weitere Meldungen.

In der Leutershausener Straße, der Triebstraße, der Schulstraße und der Lissenstraße sind die Reifen weiterer Pkw aufgeschlitzt worden. Zuvor waren Autos in der Fohlenweide, Hoher Weg und Beindstraße beschädigt worden. Außer den platten Reifen ist es aber laut Polizei zu keinen weiteren Schäden an den Autos verschiedenster Marken gekommen. Die Höhe des bisher entstandenen Gesamtschadens ist noch nicht bekannt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorkommnissen besteht und welches Tatwerkzeug verwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Ladenburg bittet Geschädigte und Zeugen, sich unbedingt unter der Telefonnummer 06203/9 30 50 zu melden.