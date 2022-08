Pkw fängt Feuer – Autobahn kurzfristig gesperrt

Bergstraße. Spektakulärer Einsatz für die Feuerwehr am Dienstagabend: Gegen 20.55 Uhr wurde auf der Autobahn A 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe, kurz vor der Ausfahrt Heddesheim, ein brennender Pkw gemeldet. Die Fahrzeuginsassen konnten das Auto rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand laut Mitteilung der Polizei rasch gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Felder wurde so verhindert. Während der Löscharbeiten des Pkw sowie den anschließenden Bergungsarbeiten musste die A 5 zwischen dem Kreuz Weinheim und Hirschberg in beiden Richtungen gesperrt werden. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt, die Polizei geht dabei von einem technischen Defekt aus. pol/sko

