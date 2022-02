Pfenning bringt Bewegung in Heddesheimer Schulen

Pfenning Logistics unterstützt die Schulen von Heddesheim. Mit einer Spende von jeweils 2000 Euro können die Hans-Thoma-Grundschule und die Karl-Drais-Gemeinschaftsschule zwei Projekte verwirklichen, die es ohne diese Förderung gar nicht oder zumindest erst später gäbe.

Zur Übergabe der Spende kamen Janina Pfenning, Mitglied der Geschäftsleitung, und ihre Personalleiterin Katharina Kumpf am Dienstag in den Bewegungsraum der Thoma-Schule in der so genannten „Kinder-Villa“, dem alten Backsteingebäude. „Hier planen wir eine Boulderwand“, erläuterte Rektorin Dagmar Knispel den Gästen. Wo die Kinder an der Wand klettern können, müssen sie auch sicher fallen können. Deshalb sind neben den bunten Griffen auch spezielle Fallschutzmatten erforderlich. Sich austoben können die Jungen und Mädchen aber schon heute, beispielsweise an einem Boxgerät, das Bürgermeister Michael Kessler spontan ausprobierte.

Ein Tischkicker, den es hier gleich zwei Mal gibt, erhält auch die Drais-Schule, wie deren Leiterin Christine Senger berichtete. Die Spende von Pfenning dient hier zudem einem Präventionsprojekt: Mit einem Theaterstück sollen Themen wie Gesundheit aufgegriffen und vertieft werden. Die Truppe kommt im Mai und arbeitet nach der Darbietung das Gesehene noch einmal in Workshops auf. „Wir sind schon ein bisschen eine Eventschule“, erklärte die Rektorin angesichts solcher vielfältigen Angebote für die aktuell 319 Schülerinnen und Schüler. An drei Tagen nutzen sie das Ganztagsangebot in der Schule, an einem vierten Tag gibt es ein Angebot im Jugendhaus der Gemeinde.

„Wir wollen als ortsansässiges Unternehmen die eigene Gemeinde unterstützen“, begründete Janina Pfenning die Spende. „Mich freut es, dass Pfenning jedes Jahr etwas Gutes tut“, zeigte sich Kessler dankbar und stellte nicht ohne Stolz fest: „Wir haben gute Schulen in Heddesheim.“ red

