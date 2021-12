Im Rennen um die Nachfolge von Bürgermeister Michael Kessler gibt es einen vierten Bewerber: Norbert Hölscher (49) hat am Donnerstag seine Kandidatur angemeldet. Der 49-jährige Diplom-Verwaltungswirt stammt aus dem Münsterland, lebt seit drei Jahren in Weinheim und ist seit 2011 Geschäftsführer des Jobcenters in Heidelberg.

Hölscher verfügt nach eigenen Angaben über eine 33-jährige

...