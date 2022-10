Neues Löschfahrzeug in Heddesheim: 14 Tonnen moderne Technik

„Was unser neues Löschfahrzeug kann, kann es gut“, betont Daniel Schmidt, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Heddesheim. Am Dienstagabend ist das 14 Tonnen schwere LT 10 vor dem Rathaus der Gemeinde offiziell in Dienst gestellt worden. Fast 36 Monate hat es gedauert, bis das 460 000 Euro teure Gefährt jetzt einrücken konnte. 14 Tage haben die 60 Männer und zwei Frauen der Wehr an und mit

