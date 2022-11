Mannheimer Morgen Plus-Artikel Handel Neue Einkaufsmeile in Heddesheim öffnet

Lidl und Rossmann öffnen am 1. Dezember ihre neuen Filialen im Baugebiet "Mitten im Feld 2" in Heddesheim, doch es kommt noch mehr. Bürgermeister Achim Weitz erklärt, was die Bewohner in Kürze noch erwarten dürfen.