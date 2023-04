Mannheimer Morgen Plus-Artikel Hilfe Konfirmanden in Heddesheim spenden für Syrien und die Türkei

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde in Heddesheim haben insgesamt 1800 Euro für Erdbebenopfer in Syreien und der Türkei gesammelt. Jetzt wurde das Geld an Unicef übergeben.