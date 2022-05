Wärmer hätten die Eisheiligen kaum ausfallen können: Zahlreiche Badegäste lockte es in den vergangenen sommerlichen Tagen an den Badesee in Heddesheim, der sich auch in diesem Jahr wieder herausgeputzt hat. Neu ist, dass die warmen Duschen 50 Cent pro drei Minuten Nutzung kosten. Das gefällt nicht jedem.

„Gepflegt, sauber, einfach supertoll“, lobt Werner Wölfel. Seit über 20 Jahren,

...