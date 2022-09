Jugendchor singt mit Unduzo in Heddesheim

Heddesheim. Die A-Cappella-Band Unduzo kommt im Rahmen ihrer „StimmKulTour“ nach Heddesheim. Am Montag, 3. Oktober, um 19 Uhr gibt sie gemeinsam mit dem örtlichen Jugendchor unter der Leitung von Sabine Nick ein Konzert unter der Überschrift „Friede, Freude, Götterfunken“.

Die Gruppe Unduzo kommt am 3. Oktober nach Heddesheim. © Felix Groteloh

Das Konzert wird nur etwa eine Stunde dauern und ohne Pause über die Bühne gehen. „Damit auch die jüngeren Kinder vom Kinderchor kommen und zuhören können“, erläutert Nick. Im Rahmen ihrer StimmKulTour wird die bekannte und mehrfach ausgezeichnete Gruppe Unduzo (A-Cappella, Vokal-Pop) an verschiedenen Stationen in allen Bundesländern Halt machen.

Der Jugendchor Heddesheim wurde als eine Station in Baden-Württemberg ausgewählt. „Wir sind sehr stolz darauf“, betont Nick. Am Wochenende davor geben Unduzo in Heddesheim einen dreitägigen Workshop, in dem die Jugendlichen einen eigenen Song schreiben und aufnehmen. Dieser wird am Konzert uraufgeführt. Karten gibt es zu sieben Euro (ermäßigt fünf Euro) in der Bücherecke am Rathaus.