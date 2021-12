Heddesheim trauert um Feuerwehrchef und Gemeinderat Kielmayer

Trauer und Bestürzung erfüllen Heddesheim: Dieter Kielmayer, Gemeinderat der CDU und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, ist am Donnerstag überraschend im Alter von nur 59 Jahren verstorben. Der Gemeinderat, der am Abend zu einer regulären Sitzung im Bürgerhaus zusammenkam, widmete ihm vor Eintritt in die Tagesordnung eine Schweigeminute, auf seinem Platz stand ein Gebinde mit Trauerflor.

Bürgermeister Michael Kessler, sichtlich erschüttert vom plötzlichen Tod Kielmayers, sagte: „Wir sind alle fassungslos und tief betroffen.“ Er würdigte den Verstorbenen und dessen Wirken für die Allgemeinheit. „Dieter hat das Ehrenamt mit Überzeugung gelebt und einen Großteil seiner freien Zeit dafür geopfert“, erklärte Kessler: „Er hatte klare Wertvorstellungen, er war aufrichtig und hat sich immer pragmatisch in unsere Arbeit im Gemeinderat eingebracht.“

Seit 32 Jahren war Kielmayer Mitglied des Gemeinderates und damit „einer der erfahrensten in diesem Gremium“, wie der Bürgermeister formulierte. „Die Feuerwehr hat für ihn alles bedeutet“, fuhr Kessler fort. Mit Leib und Seele habe er das Amt des Kommandanten wahrgenommen: „Er war zu jeder Zeit an vorderster Stelle bereit, Menschen in Not zu helfen.“ In allen seinen Ehrenämtern habe er sich große Anerkennung erworben und sich um die Gemeinde verdient gemacht: „Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet.“

26 Jahre lang stand Dieter Kielmayer an der Spitze der örtlichen Brandschützer, erst im Juli war der Kommandant mit großer Mehrheit im Amt bestätigt worden. Auf seine Männer und Frauen ließ er nichts kommen. Schon als Jugendlicher war er in der Feuerwehr aktiv. Als er bereits im Jahr 2000 für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde, zeichnete sein Stellvertreter Jürgen Merx die Karriere von Kielmayer in der Wehr nach. „Dass dabei mancher Disco-Besuch oder generell Freizeitaktivitäten etwas zu kurz kamen, versteht sich von selbst“, sagte Merx damals.

Die aufreibende Arbeit in der Feuerwehr, das Engagement in der Kommunalpolitik und der Beruf als Augenoptiker-Meister mit eigenem Geschäft in Heddesheim haben von ihm stets vollen Einsatz verlangt. Ein Einsatz, der auch bei den Wahlen honoriert wurde. Zuletzt holte Kielmayer bei der Kommunalwahl im Mai 2019 auf der alphabetischen Liste der CDU 2861 Stimmen und landete so auf Platz 4.

„Ich will Gemeinderat bleiben weil ich die Gemeinde weiterentwickeln und Heddesheim als attraktiven Standort für Familien und Gewerbe in die Zukunft begleiten möchte“, hatte Kielmayer im „MM“-Fragebogen im Vorfeld der Kommunalwahl 2019 notiert. Dem zweifachen Familienvater war es nicht vergönnt, diesen Einsatz bis zum Ende der Wahlperiode fortzusetzen. „Er wird uns allen sehr fehlen“, sagte Bürgermeister Kessler am Donnerstagabend.