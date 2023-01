Heddesheim startet mit Segen und kritischen Worten ins Jahr

Bei aller positiven Entwicklung der Gemeinde Heddesheim müssen auch hier die Menschen den Gürtel enger schnallen. Das hat Bürgermeister Achim Weitz am Sonntag bei seinem ersten Neujahrsempfang in diesem Amt erklärt. „Leider werden die Zeiten nicht einfacher, das muss man schon so sagen“, stellte er am Ende seiner rund 45-minütigen Rede vor mehreren hundert Zuhörern im Bürgerhaus

...