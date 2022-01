Der Heddesheimer Gemeinderat begrüßt in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr am 27. Januar ein neues Mitglied. In die CDU-Fraktion rückt Marie-Christin Bach für den Mitte Dezember 2021 plötzlich verstorbenen Dieter Kielmayer nach. „Das ist natürlich ein trauriger Anlass“, betont CDU-Ortsvorsitzender Rainer Hege, trotzdem freue er sich auf die Zusammenarbeit mit der jungen Parteifreundin. Die

