Heddesheim lädt zum Neujahrsempfang ein

Der Neujahrsempfang der Gemeinde Heddesheim findet am Sonntag, 8. Januar, um 11 Uhr im Großen Saal des Bürgerhauses, Unterdorfstraße 2, statt. Gastgeber des Empfangs ist der Sport-Fischer-Verein Heddesheim 1973, der in diesem Jahr sein 50. Jubiläum feiern kann, und desen Vorsitzender Michael Stabe ein paar Worte an die Bürger richten will. Der Empfang wird von der Musikschule Heddesheim sowie dem Trio „Olaf Schönborn & Friends“ musikalisch umrahmt. Traditionell gehört zum Neujahrsempfang auch eine Ansprache des Bürgermeisters. Für Achim Weitz ist es seine erste. Die Bevölkerung ist zu dem Empfang eingeladen. red

