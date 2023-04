Heddesheim fördert Balkonkraftwerke stärker

Heddesheim. Wer in Heddesheim mit einem einzelnen Solarmodul Strom produzieren will, kann dafür in diesem Jahr 100 Euro Zuschuss erhalten. Nachdem der Fördertopf innerhalb kurzer Zeit erschöpft war, hat der Gemeinderat das Kontingent für die so genannten Balkonkraftwerke jetzt aufgestockt. 60.000 Euro standen im Umweltförderprogramm zur Verfügung, nun fließen weitere 10.000 Euro. Pro Modul gibt es 100 Euro, maximal jedoch für zwei Module je Haushalt. Anträge können ab 1. Juni gestellt werden, das Formular gibt es online auf der Homepage der Gemeinde. Der Antrag muss spätestens sechs Monate nach Kauf eingereicht werden. In dem vereinfachten Verfahren reichen als Beleg eine Rechnung und ein Foto der Anlage aus. Das Sonderprogramm endet am 31. Dezember 2023, jedoch spätestens, wenn die Mittel aufgebraucht sind.

Die Aufstockung geht auf einen Antrag der SPD im Zuge der Haushaltsberatungen zurück. Im Umweltausschuss wurde dazu laut Bürgermeister Achim Weitz ein Kompromiss entwickelt, mit dem auch die Sozialdemokraten leben können. "Mit der Energiewende dreht die Gesellschaft ein ganz großes Rad", sagte Karin Hoffmeister-Bugla (SPD). Die Lösung der Klimaprobleme lebe von der Teilnahme aller: "Es ist Tempo angesagt." Die Entscheidung im Gemeinderat fiel mit großer Mehrheit, vier Gegenstimmen kamen aus den Reihen von CDU und FDP.