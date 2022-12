Die Jugend darf mitreden

Das Beispiel Pumptrack zeigt: Wenn sich die Jugendvertreter in Heddesheim engagieren und für ein Projekt stark machen, dann können sie etwas erreichen. Die rund 200 000 Euro teure Anlage soll im nächsten Jahr entstehen und einen großen Wunsch der Jugend erfüllen.

Voraussetzungen für derartige Projekte sind allerdings Jugendliche, die bereit sind, sich in ihrer Freizeit für die Interessen der Gleichaltrigen einzusetzen. Dafür gibt es in der Gemeinde bereits seit 2016 das so genannte Jugendvertretergremium (JVG), das Jugendliche an der Politik im Ort beteiligt. Es besteht aus sieben gewählten Jugendlichen, die der Jugend in der Gemeinde eine Stimme geben.

„Dies ist vor allem deshalb wichtig, da Jugendliche am besten wissen, welche Themen sie betreffen und beschäftigen“, erläutert Anne Bauer vom Jugendhaus Just. So könnten sie eigene Ideen und Projekte, die der Jugend wichtig sind, oder mit denen Heddesheim jugendfreundlicher gestaltet werden kann, in den Gemeinderat einbringen. Außerdem stehe das Gremium der Verwaltung bei jugendrelevanten Themen als Ansprechpartner zur Verfügung oder kann Veranstaltungen organisieren. „Dadurch kann man das Geschehen in der Gemeinde aktiv mitgestalten und in Bezug auf Themen, die Jugendliche betreffen, mitreden“, betont Bauer.

Da die Amtszeit der bisherigen Jugendvertreter jedoch im Februar nächsten Jahres zu Ende geht, werden neue Jugendliche gesucht, die sich für die Wahl in der Amtsperiode 2023/2024 aufstellen lassen wollen. Bewerben können sich alle Jugendlichen im Alter von 13 bis 21 Jahren, die in Heddesheim wohnen und Lust haben, sich für die Jugend im Ort einzusetzen.

Um zu kandidieren, müssen die Jugendlichen einen Bewerbungsbogen ausfüllen. Den Zettel können sie entweder während der Öffnungszeiten persönlich im Jugendhaus abholen oder ihn auf der Seite der Gemeinde selbst herunterladen. Dann muss der Bewerbungsbogen noch ausgefüllt und unterschrieben sowie bis zum 19. Dezember im Jugendhaus abgegeben werden.