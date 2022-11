Denise I. übernimmt das närrische Zepter in Heddesheim

Von Martin Tangl

Am Sonntagnachmittag hat der 1. Heddesheimer Karnevalsverein (HKV), die „Hellesema Grumbe“, in der Nordbadenhalle seine neue Fasnachtsprinzessin vorgestellt. In einem überraschend spielerischen Auswahlverfahren im Foyer der Halle kürten die Vereinsmitglieder „Denise 1. vom geordneten Chaos“. Die 28-jährige Fasnachterin und Gardetänzerin aus Wallstadt wird am 19. November um 19.11 Uhr feierlich inthronisiert und übernimmt damit Krone und Zepter ihrer Vorgängerin Sybille I..

„Ich hatte schon als Sechs- oder Siebenjährige bei der Mini-Garde der Käfertäler Spargelstecher den Traum, einmal Fasnachtsprinzessin zu werden“, erzählt Denise Beck im Gespräch mit dieser Redaktion. Wir treffen uns im Heddesheimer Hotel Gramlich vor ihrer internen Vorstellung bei den rund 150 Mitgliedern des HKV mit seinen Senatoren und Garden. Gesucht und gefunden wurde Denise I. vom Elferrat-Komitee der „Hellesema Grumbe“ – und Vanessa Mayer hat die Aufgabe übernommen, ihre Freundin auf das Prinzessinnen-Amt vorzubereiten. Eigentlich sollte die junge Frau ja schon 2020/21 amtieren, doch die Corona-Pandemie hat diese Pläne durchkreuzt. Bis zur Übergabe von Krone und Zepter in zwei Wochen residiert also noch, quasi kommissarisch, Sybille Mayer als Sybille I., die im Mai frisch gewählte Elferratspräsidentin der „Grumbe“ .

„Märchenhafte“ Kampagne

Eine passende Regentin für die kommende Kampagne „Die Grumbe im Märchenwald“ zu finden, sei gar nicht so leicht gewesen, betont Vanessa Mayer. Viele begeisterten sich für Fasnacht, Fasching oder Karneval, feierten an den tollen Tagen gerne mit – aber sich als Prinzessin über Monate zu engagieren, erfordere dann doch einen ganz besonderen Einsatz und viel Interesse für die Fasnacht. „Es ist ja vielleicht auch ganz gut, mal jemand von außen zu haben“, sagt Vanessa Mayer zur künftigen Prinzessin aus dem Mannheimer Stadtteil Wallstadt.

Getanzt hat Denise Beck immer schon sehr gerne, nicht nur beim Karneval. „Ich tanze auch Standard und Lateinamerikanisch“, antwortet sie, nach ihren Hobbys gefragt. Ansonsten treffe sie sich in ihrer Freizeit am liebsten mit ihren Freundinnen und Freunden. Einsatz in der Fasnacht zeigt die passionierte Tänzerin derzeit schon bei den „Gowe“ in Wallstadt „Nicht unbedingt professionell, beim Schautanz der Hobby-Freizeit-Garde unter Trainerin Bianca, meiner Schwester,“ verrät Denise. Ihre Eltern, die sonst mit der Fasnacht eigentlich nicht so viel am Hut haben, unterstützen sie jetzt ebenfalls als Heddesheimer Prinzessin. Einen Prinzen gibt es diesmal in der „Grumbe“-Kampagne nicht. „Den haben wir nur alle elf Jahre“, erklärt Vanessa Mayer

„Ich lass‘ das alles mal auf mich zukommen, will einfach Spaß haben, mit Zepter und Krone als Aushängeschild die Hellesema Grumbe anführen“, kündigt die neue Regentin an. Als Repräsentantin der Heddesheimer Fasnacht steht aber auch soziales Engagement auf dem Programm, beispielsweise ein karnevalistischer Besuch im Seniorenheim oder in Kindergärten. Und natürlich sind ihre Sponsoren ebenfalls auf dem närrischen Terminkalender der Prinzessin vermerkt.

Als Disponentin im Einsatz

Im bürgerlichen Beruf arbeitet die 28-Jährige als Disponentin für mehrere Kältetechnik-Monteure bei der Firma Epta Deutschland GmbH in Mannheim-Rheinau. Daher kommt auch ihr Prinzessinnen-Name „vom geordneten Chaos“. „Ich muss in meinem Job schonmal Ordnung reinbringen – und immer ist etwas Neues dabei“, betont die gelernte Kauffrau für Büro-Management.