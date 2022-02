Bei Sport-Kita klettern die Kosten

Der Bau der neuen Sport-Kita in Heddesheim wird wohl noch teurer. Das geht aus den Vorlagen zur Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 10. Februar, hervor. Im Juli 2021 ging man bei der Vorstellung des Vorentwurfs noch von 5,6 Millionen Euro aus. Eine Fortschreibung der Kostenschätzung geht nunmehr von 5,85 Millionen Euro aus. Einschließlich eines von der Verwaltung vorgeschlagenen Puffers soll das Gesamtvolumen nun auf 6,1 Millionen Euro festgelegt werden. Knapp eine Million Euro erwartet die Gemeinde in Form von Zuschüssen von Bund und Land.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Pläne für den Neubau hat das Darmstädter Büro „werk.um“ erstellt. Deren Architekten haben bereits eine Vielzahl von Schulen und Kindergärten entworfen, unter anderem die Bewegungs-Kindertagesstätte Hollerbusch in Bensheim und den Waldkindergarten in Darmstadt-Kranichstein. Ihr Vorentwurf für Heddesheim beinhaltet Sport- und Bewegungsflächen, die laut Verwaltung über die Mindestanforderungen eines Kindergartens hinausgehen und auch außerhalb der Betriebszeit des Kindergartens durch die örtlichen Vereine genutzt werden könnten. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Gesamtkosten hatte der Gemeinderat die Vereine aufgefordert, Überlegungen zur Finanzierung dieser zusätzlichen Flächen anzustellen.

Die nochmals gestiegenen, höheren Kosten gegenüber der Kostenschätzung resultieren nach Angaben des Bauamts zum einen aus dem zwischenzeitlich weiter angestiegenem Baupreisniveau und zum anderen aus dem fortgeschriebenen Planungsstand. Dadurch stünden nunmehr auch wesentliche Details zu technischen Anforderungen, Ausstattungen und Materialien fest.

Einsparpotenziale gesucht

Die Verwaltung hat nach eigenen Angaben gemeinsam mit den beteiligten Architekten und Fachplanern intensiv nach Einsparpotenzialen gesucht. „Viele Punkte wurden nochmals durchgesprochen und hinterfragt“, heißt es in der Vorlage. Im Ergebnis konnten deutliche Einsparungen in einer Größenordnung von rund 200 000 Euro erreicht werden, die in den genannten Kosten bereits berücksichtigt sind. „Weitere Einsparungen lassen sich ohne erhebliche Nutzungs- und Qualitätseinschränkungen nach Ansicht der Verwaltung und der Planer nicht erwirken“, stellt die Vorlage fest.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der eingeschossige Holzbau enthält unter anderem fünf Gruppenräume und jeweils einen Intensivraum sowie einen Bewegungs- und Mehrzweckraum, der durch einen elektrischen Vorhang in zwei Räume geteilt werden kann. Vom Außenspielbereich aus können die Kinder durch eine so genannte Matschschleuse ins Innere des Gebäudes.

Der Gemeinderat muss nun die fortgeschriebene Planung billigen und der Kooperation mit dem Träger zustimmen. Der neu aus TG und ATB Heddesheim fusionierte Verein Sportgemeinschaft Heddesheim (SG) hat sich für die Betriebsträgerschaft beworben. Die SG möchte in ihrem Konzept für den Kindergarten die Kinder möglichst früh aktiv an sportliche Betätigung heranführen.

Das geplante Gebäude kann bis zu fünf Gruppen aufnehmen und die Betreuungsformen verlängerte Öffnungszeit (bis zusieben Stunden) oder Ganztagsbetreuung (bis zu zehn Stunden) anbieten. Aktuell gehen Gemeinde und künftiger Träger von zwei bis drei Gruppen zu Beginn aus. Die Betriebsaufnahme ist bereits für Frühjahr 2023 geplant. Zu diesem Zeitpunkt ist auch das Auslaufen von zwei Gruppen des Kindergartens Beindstraße mit bisher 46 Plätzen vorgesehen. Die Rohbauarbeiten sollen in der Sitzung am Donnerstag vergeben werden.

Die Gemeinde finanziert den Neubau und die Erstausstattung und bleibt Eigentümerin des Gebäudes. Für den Betrieb erhält die SG einen Zuschuss, der die nicht gedeckten Ausgaben ausgleicht. Bei den Beiträgen der Eltern gelten die gleichen Tarife wie in den übrigen örtlichen Kindergärten. Essen und sportpädagogische Angebote des Vereins müssen die Eltern selbst tragen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3