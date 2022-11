Mannheimer Morgen Plus-Artikel Leben 50 Stände und viel Musik bei Weihnachtsmarkt in Heddesheim

Am ersten Wochenende im Advent findet in Heddesheim wieder der Weihnachtsmarkt statt Was es zu hören und zu sehen gibt und wo gesparkt werden kann, hat Bürgermeister Achim Weitz vor der Presse erklärt.