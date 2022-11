150 Jahre Evangelische Kirche Heddesheim: Hoher Besuch zum Jubelfest

Am 13. November 1872 ist die Evangelische Kirche in Heddesheim geweiht worden. Es war damals der Buß- und Bettag. Genau 150 Jahre später wird mit einem Festgottesdienst das Jubiläum des Gotteshauses in der Beindstraße gefeiert, auch diesmal am Buß- und Bettag, 16. November. Die Festpredigt hält Heinrich Bedford-Strohm. Der amtierende Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

...