Live-Musik bei „Rock am Grill“

Groß-Rohrheim. Das große Jubiläum von „Rock am Grill“ geht zwar pandemiebedingt zwei Jahre verspätet über die Bühne, dafür ist die Vorfreude jetzt umso größer: Das 20. Open-Air-Festival der Musikkiste Groß-Rohrheim beginnt am Samstag, 9. Juli, um 17 Uhr in der Grillhütte. Dann heißt es wieder: tolle Live-Musik, umsonst und draußen! Mit der Musik geht es pünktlich los, heißt es in der Mitteilung des Vereins, da nach 23.30 Uhr wieder ruhigere Töne angeschlagen werden.

Top Act dieses Jahr ist die Rockband Mallet aus Wiesbaden, deren Repertoire aus Rock-Klassikern und eigenen Songs aus ihren elf Tonträgern besteht und zum Tanzen und Abfeiern geeignet ist. Das Trio spielt 150 Konzerte im In- und Ausland pro Jahr und gehört damit zu den meistbeschäftigten Acts Deutschlands, heißt es in der Mitteilung der Musikkiste. Eine Fusion aus spanischer Tradition, orientalischen Ansätzen und entspannter Rock- und Popmusik bringt Pulso auf die Bühne, versprüht mediterranes Flair und sorgt so für echte Urlaubsstimmung. Die Setlist reicht von Manu Chau bis Santana. Außerdem mit dabei: Nils Frederik und Band. Der talentierte, junge Aschaffenburger Singer-Songwriter ist auch ein fantastischer Sänger und Gitarrist und überträgt seine Spielfreude mühelos auf ein begeistertes Publikum.

Auch an Familien und Kinder hat der Verein gedacht: Für die Kleinen steht eine Kinderspielecke mit Mal- und Bastelangebot bereit, und auch der Spielplatz lädt zum Austoben ein. Und natürlich wird auch der Grill angeworfen. red