Mannheimer Morgen Plus-Artikel Konzert Gitarrenzauber endet mit doppeltem Schlussakkord

In Groß-Rohrheim geben sich seit Jahren Musikergrößen die Klinke in die Hand. Andreas Cuntz zählt Petteri Sariola und viele mehr zu seinen Stammgästen - in diesem Jahr allerdings zum letzten Mal.