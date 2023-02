Mannheimer Morgen Plus-Artikel Unterbringung Geflüchtete kommen in Groß-Rohrheim an - Direktzuweisung stellt alle vor Herausforderungen

128 Bewohner sind in die Groß-Rohrheimer Känguru-Insel eingezogen. Trotzdem muss die Gemeinde noch mit der Direktzuweisung rechnen - allerdings nur mit drei Personen. In Bürstadt sollen es 50 Personen, in Biblis 25 sein.