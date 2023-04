Einbruch in Wohnhaus

Groß-Rohrheim. In ein Wohnhaus in der Hintergasse in Groß-Rohrheim ist am Samstag in der Zeit zwischen 14 und 22 Uhr eingebrochen worden, wie die Polizei jetzt gemeldet hat. Die Täter hebelten nach den Erkenntnissen der Ermittler die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Über die mögliche Beute kann die Polizei noch keine Angaben machen. Das sei Gegenstand der weiteren Untersuchungen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/70 60 in Verbindung zu setzen. kur/pol

