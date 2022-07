Rund ums Schloss wird endlich wieder gefeiert

Der Vorsitzende des Kultur- und Heimatbundes, Ulf Wacker, hatte es bereits im April angekündigt: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kehrt mit „Rund ums Schloss“ ein Klassiker unter den Veranstaltungen in der Gemeinde zurück. Am Samstag und Sonntag, 9./10. Juli, wird endlich wieder gefeiert.

Die Künstler der VHS Folgende Künstler aus VHS-Kursen stellen bei "Rund ums Schloss" am 9./10. Juli 2022 in der Orangerie in Neckarhausen aus: Bangert, Gisela Neckarhausen

Breitwieser, Josefine Ladenburg

Daners, Irene Neckarhausen

Etzler, Dagmar Eppelheim

Hadamek, Elke Neu-Edingen

Krause, Dietmar Neckarhausen

Krüger, Peter Neckarhausen

Neumann, Ingmar Heddesheim

Neumann, Marit Heddesheim

Neusser, Margarete Edingen

Räuber-Schwarz, Claudia Neckarhauen

Schüler, Lydia Edingen

Schüssler, Gisela Ilvesheim

Stahr, Fritz Neckarhausen

Turnwald, Annemarie Neckarhausen

Zorn, Isolde Ilvesheim

Im Mittelpunkt des Geschehens steht das Schloss, das einst die Grafen von Oberndorff bewohnten und das heute Sitz von Teilen der Verwaltung, der Volkshochschule (VHS) und des Gemeindemuseums ist. Den dreifachen Startschuss zum Fest gibt traditionell die Schützengesellschaft Neckarhausen: Gegen 16 Uhr werden die Böller aus einer selbst gebauten Kanone abgefeuert. Bürgermeister Simon Michler obliegt die Aufgabe, das Fass anzustechen und Freibier an die ersten Besucher zu verteilen.

Was dann kommt, ist vor allem Genießen, und zwar kulinarische Köstlichkeiten und Livemusik. Beides serviert die Gemeinde gemeinsam mit dem Kultur- und Heimatbund, der IG Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau (IGP), DJK Fortuna, Sport-Kegel Club, FC Viktoria 08, Gesangverein 1859/1897 Neckarhausen, KV Kummetstolle und TV 1892 Neckarhausen.

Die Vielfalt des Angebots ist umwerfend. Sie reicht vom „Handkäs mit Musik“ über Spare Ribs und Flammkuchen bis hin zu Hamburgern und schwäbischen Maultaschen. In Neckarhausen darf es natürlich im Hinblick auf die Freundschaft mit Plouguerneau keine solche Feier ohne Spezialitäten aus der Bretagne geben. So werden die Besucher auch Crêpes und Galettes sowie „Cidre brut“ kosten können.

Einen festen Platz bei „Rund ums Schloss“ hat die Kunst. Der Maler Michael Huber und die Teilnehmer seiner Aquarellkurse an der VHS zeigen in der Orangerie eine Auswahl ihrer Werke, die in der jüngsten Vergangenheit entstanden sind. Die Ausstellung wird am Samstag bereits um 15 Uhr eröffnet.

Nach dem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr spielt die Musikvereinigung von 11.30 bis 13.30 Uhr im Schlosshof auf. „Danse bretonne“ gibt es am Sonntag ab 14.45 Uhr bei der IGP. Ferner gestalten Stips und Bruder „Doc“ sowie Tanz- und Einradgruppen das Programm am Sonntag. Schausteller sorgen auf den Schwimmbadparkplatz dafür, dass vor allem auch die Kleinen ihren Spaß haben.