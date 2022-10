Projektchor präsentiert in Neckarhausen Auszüge aus Rockopern

Das erfolgreiche Jubiläumskonzert im Mai dieses Jahres war ausschlaggebend, und die Entscheidung steht fest: Es soll gerockt werden. Auf Initiative des gemischten Chores Rocks2together des Gesangvereins werden am Samstag, 15. Oktober, in der katholischen Kirche St. Andreas in Neckarhausen Auszüge aus den Rockopern „Jospeh“ und „Jesus Christ Superstar“ von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice

...