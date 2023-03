Personalprobleme: Fähre in Neckarhausen steht tagelang still

Edingen-Neckarhausen. Die Fähre ist im März an neun von 31 Tagen außer Betrieb, es gibt akuten Personalmangel. Das haben Bürgermeister Florian König und Stabsstellenleiterin Thea Crebert am Freitag bei einem kurzfristig anberaumten Pressegespräch im Rathaus mitgeteilt. Wie es im April weitergeht, ist unklar. Die Gemeinde denkt auch über eine Verpachtung nach, will aber den Betrieb auf jeden Fall aufrechterhalten, wie König betonte.

