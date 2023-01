Neujahrsempfang in Neckarhausen mit erster Rede des neuen Bürgermeisters

Sechs Tage im Amt - und schon ist Florian König aus seinem Schloss verbannt. Die Fasnachter des KV Kummetstolle haben an Dreikönig den noblen Amtssitz des Bürgermeisters in Neckarhausen gestürmt. Dabei kündigt der neue Chef im Rathaus in seiner ersten offiziellen Rede locker karnevalistisch „keine Verschnaufpausen“ an. Gleich mehrere Herausforderungen warten auf Florian König, seine

...