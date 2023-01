Mitwirkende für Festzug gesucht

Das Jubiläum „1250 Jahre Neckarhausen“ steht vor der Tür. Die erste große Jubiläumsveranstaltung wird der historische Festumzug am Sonntag, 23. April, ab 14 Uhr sein. Dabei wird die Ortsgeschichte den Zuschauerinnen und Zuschauern live in Bild und Farbe erzählt. Groß- und Schlüsselereignisse, die die Ortshistorie geprägt haben, stehen an diesem Tag im Mittelpunkt. Eine weitere Vorbesprechung findet am Mittwoch, 1. Februar, um 18 Uhr im Schloss Neckarhausen, im großen Sitzungssaal statt.

Weitere Beteiligung erwünscht

Welcher Verein wird welches Thema beim Festumzug darstellen? Welcher Verein benötigt an welcher Stelle Unterstützung? Wer kann diese Unterstützung geben?

Die Antworten auf diese Fragen und die weitere Planung sollen an diesem Abend gemeinsam besprochen werden. „Über weitere Beteiligungen würden wir uns sehr freuen“, heißt es in der von Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold unterzeichneten Einladung. Entsprechende Meldungen nimmt Kai Bassauer im Rathaus, Telefon 06203/80 82 45, E-Mail kai.bassauer@edingen-neckarhausen.de, entgegen. hje