Krippenfeier im Schlosspark Neckarhausen

Die katholische Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin lädt ein zur Entdeckungstour am Heiligabend für Familien im Schlosspark Neckarhausen. Das Thema: „Dem Weihnachtswunder auf der Spur.“ Die Stationen zur Weihnachtsgeschichte können am 24. Dezember zwischen 14.30 und 17 Uhr im Schlosspark in Neckarhausen (Hauptstraße 389) erkundet werden. Das Angebot ist auch für kleine Kinder im Kindergartenalter geeignet.

Jede Familie ist für sich im Park unterwegs, entdeckt die Stationen, an denen die Weihnachtsgeschichte mit Kopf, Herz und Hand erfahrbar wird und entscheidet selbst, wann sie im angegebenen Zeitrahmen kommt. Es dauert etwa 30 bis 45 Minuten, um alle Stationen zu besuchen. Am Eingang wird der Herold, ein Bote des Kaisers, die Familien in Empfang nehmen, der sie zur Volkszählung nach Bethlehem schickt. Auf der Reise lernen die Besucher die Heilige Familie, Maria, Josef, den Wirt, aber auch den Engel, den Hirten Simon, Ochs und Esel kennen und erfahren, was sie Spannendes in der Heiligen Nacht erlebt haben.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Stationen sind auf dem weitläufigen Gelände verteilt und stehen den Entdeckern den Nachmittag über offen. Letzter Einlass ist um 16.15 Uhr. red