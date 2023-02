Von Michael Schäfer

Geschichten aus Vergangenheit und Gegenwart neu erzählt: Mit diesem Ziel bieten Volkshochschule (VHS), Graf-von-Oberndorff-Schule und Jugendmusikschule während des Jubiläumsjahres 2023 an drei Wochenenden Filme, Musik und Theater – an verschiedenen Orten in der Gemeinde. Los ging es Freitagabend im Gemeindehaus Sankt Michael mit einer Filmvorführung von Christopher

...