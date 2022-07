Jakel löst SPD-Chef Bangert in Edingen-Neckarhausen ab

Die SPD Edingen-Neckarhausen hat einen neuen Vorsitzenden. Bei der Mitgliederversammlung in der vergangenen Woche wählten die Genossen den früheren Gemeinderat und stellvertretenden Parteichef Wolfgang Jakel (64) an ihre Spitze. Er löst Michael Bangert ab, der schon seit 16 Jahren den Ortsverein führte. Nach dem Rückzug von Thomas Zachler an der Spitze der SPD-Fraktion im Gemeinderat trat er

