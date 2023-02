Freizeitbad in Neckarhausen kann am Dienstag schon wieder öffnen

Die rettende Idee kam von Roland Bordne von der örtlichen Elektrofirma Bordne: Nach dem Totalausfall der Lüftungsanlage im Freizeitbad fand er in Worms ein gebrauchtes Ersatzgerät. Damit ließ sich der zunächst für irreparabel gehaltene Schaden notdürftig reparieren. Ergebnis: Am kommenden Montag, 6. Februar, kann der Schwimmunterricht wieder beginnen, am Dienstag, 7. Februar, der allgemeine Badebetrieb. Ursprünglich war von einer sechsmonatigen Schließung die Rede.

Bei einer Begehung in den technischen Einrichtungen des Freizeitbads mit der Firma Bordne wurde die Lösung entwickelt. Firmenchef Roland Bordne konnte das gebrauchte Element passgenau in das veraltete Lüftungssystem einbauen. Nach einem mehrtägigen Probebetrieb kam dann am Freitag die gute Nachricht: Es läuft wieder rund.

Wintersaison im Freizeitbad Neckarhausen Ausgehend von den aktuellen Besucherzahlen passt das Freizeitbad Edingen-Neckarhausen in der Wintersaison (bis 30. April 2023) seine Öffnungszeiten bis zum 30. April wie folgt an: Dienstag und Mittwoch: 8.00 bis 21.30 Uhr

Donnerstag: 8.00 bis 18.00 Uhr

Freitag: neu 9.00 bis 20.00 Uhr

Samstag: neu 8.00 bis 14.00 Uhr

Sonntag: neu 10.00 bis 17.00 Uhr. Ab 1. Mai 2023 sollen dann wieder die ausgedehnten Sommer-Öffnungszeiten gelten und auch der Außenbereich wieder für den Badebetrieb geöffnet werden. Mitmach-Angebote im Freizeitbad Dienstagsabends und Mittwochvormittags gbt es das beliebte Angebot „Wassergymnastik für alle“ kostenfrei. Mit vier Aqua-Jogging-Kursen ist die Volkshochschule dienstags und donnerstags im Freizeitbad vertreten. Informationen dazu gibt es bei der örtlichen Volkshochschule. Alles Wichtige zum Thema „Freizeitbad“ findet man auf der Schwimmbad-Homepage: www.freizeitbad-edingen-neckarhausen.de

Bürgermeister König bedankte sich bei Roland Bordne für die gute Arbeit. „Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass unser örtliches Handwerk ein verlässlicher, kreativer und leistungsstarker Partner ist“, wird er in einer Mitteilung der Gemeinde zitiert. Im Rathaus ist man sichtlich erleichtert über das rasche und gute Ergebnis. Gleichwohl weiß man jedoch auch um die Tücken der in die Jahre gekommenen Schwimmbadtechnik, die nicht immer störungsfrei funktioniert.

„Der rund 300 000 Euro teure Austausch der Lüftungsanlage ist weiterhin vorgesehen“, erklärte Stabsstellenleiterin Thea Crebert im gespräch mit dieser Redaktion. Einbau und Inbetriebnahme sollen dann allerdings in den turnusmäßigen Schließ- und Reinigungszeiten außerhalb des Badebetriebs ausgeführt werden. Möglicherweise könne das zum jahreswechsel 2023/2024 erfolgen, spätestens jedoch im Sommer 2024.

Wasser wieder wärmer

Und noch eine gute Nachricht gibt es für die Badegäste: Die Wassertemperaturen werden angepasst. Um Energie und auch Geld zu sparen, haben viele Schwimmbäder im vergangenen Jahr die Temperaturen in ihren Schwimmbecken abgesenkt. Einige kehren nun wieder zur Normaltemperatur zurück, so auch das Freizeitbad Edingen-Neckarhausen. Durch die im vergangenen Sommer erfolgte Temperatursenkung sei eine erhebliche Menge an Gas eingespart worden, wie Betriebsleiter Knut Heiler erläutert. „Die Absenkung zeigte jedoch auch Schattenseiten: „Gerade Kinder, Eltern und ältere Badegäste beklagten die kälteren Temperaturen und der Besucherzuspruch nahm ab.“

Whirlpool öffnet wieder

Da sich die allgemeine Energiesituation nun leicht entspannt habe, habe Bürgermeister König den Gemeinderatsfraktionen vorgeschlagen, die Wassertemperaturen wieder auf das Vorkrisenniveau anzuheben. Da das Risiko einer Gasmangellage nun gesunken sei, werde das Wasser in beiden Bädern nun wieder um zwei Grad mehr erwärmt. Auch der Whirlpool öffnet wieder, das Außenbecken bleibt aber weiterhin geschlossen.

Die Deutsche Gesellschaft für das Bäderwesen (DGfdB) hatte den Bäderbetreibern im vergangenen Sommer als eine von mehreren möglichen Energiesparmaßnahmen empfohlen, die Wassertemperaturen um zwei Grad zu senken. Damit könne der Gesamtenergieverbrauch eines Bades um bis zu 25 Prozent reduziert werden. Dieser Empfehlung war auch die Gemeinde Edingen-Neckarhausen gefolgt.