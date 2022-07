Flächenbrand auf Getreidefeld in Edingen-Neckarhausen

Edingen-Neckarhausen. Ein Flächenbrand in Edingen-Neckarhausen hat am Freitagabend einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Aufmerksame Zeugen meldeten nach Polizeiangaben gegen 18:30 Uhr ein brennendes Getreidefeld. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits auf ein benachbartes Feld übergegriffen. Durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen, welche mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

