Eine Nadel für echte Fans des Jubiläums in Neckarhausen

Es soll etwas besonderes sein, und wer es haben will, muss sich beeilen: Das Loge zum Jubiläum 1250 Jahre Neckarhausen ist als kleine Anstecknadel erhältlich. Jeder, der sie trägt, bekennt sich damit als Freund des Ortes und als Unterstützer des Ortsjubiläums. Das Ganze ist limitiert. „Es gibt nur 300 Exemplare“, weiß Kai Bassauer, der im Rathaus der Gemeinde mit zuständig ist für die Organisation des Festes. 12,50 Euro kostet die Nadel, der Reinerlös fließt in den Jubiläumstopf. Erhältlich ist der Pin im Rathaus in Edingen und in der Außenstelle in Neckarhausen im Schloss.

Unterdessen gehen auch die Vorbereitungen für den historischen Umzug am Sonntag, 23. April weiter. „Es kommen immer noch Anmeldungen“, freut sich Bassauer und animiert weitere Freiwillige zum Mitmachen. Noch bis Ende März können sich Gruppen, Vereine und Privatleute melden, die als Fußgruppe mitlaufen oder vielleicht sogar einen eigenen Motivwagen gestalten wollen. Mögliche Themen dafür können im Rathaus erfragt werden, wo auch sonst bei Bedarf Unterstützung vermittelt wird. Auch historische Kostüme können zur Verfügung gestellt werden, dank einer Kooperation mit der Stadt Schriesheim, die in Sachen historischer Umzüge auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen kann.

Zwischen 30 und 40 Teilnehmer stehen inzwischen fest. Da ist im Vergleich zu 1973 noch etwas Luft nach oben. Damals hatte es zur 1200-Jahrfeier 50 Wagen und Gruppen gegeben, wie Gerhard Hund am kommenden Donnerstag bei einer Präsentation mit historischen Bildern zeigen wird. An drei Stellen soll der Zug moderiert werden. Dafür stehen Gemeinderat Markus Schläfer, Kreisrat Thomas Zachler sowie Josef Stein zur Verfügung, wie Bassauer auf Nachfrage erklärte.