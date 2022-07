Edingen-Neckarhausen senkt Wassertemperaturen in beiden Bädern

Edingen-Neckarhausen. In den beiden kommunalen Bädern in Edingen und Neckarhausen wird die Wassertemperatur vorübergehend abgesenkt. Das hat die Gemeinde am Dienstag mitgeteilt. „Wir waren eh immer überdurchschnittlich hoch“, erläuterte Bürgermeister Simon Michler im Gespräch mit dem „MM“. Durch die Absenkung seien Einsparungen im zweistelligen Prozentbereich möglich: „Das ist schon erheblich.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gremien der Gemeinde hätten darüber ausführlich beraten. Das erfolgte allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Bewirtschaftung der beiden Bäder sollen die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) aufgegriffen und in einem ersten Schritt die Wasser- und Heizungstemperaturen um zwei Grad abgesenkt werden.

„Angesichts der Energiekrise müssen auch wir verantwortlich Handeln und hoffen, dass unsere Badegäste uns mit ihrem Verständnis unterstützen“, erklärt Betriebsleiter Knut Heiler vom Freizeitbad die moderate Reduzierung der Wassertemperaturen in allen Becken von bis zu zwei Grad: „Dies ist die beste und einfachste Maßnahme, um Energie und damit auch Kosten einzusparen.“

Die Wassertemperatur im großen Schwimmbecken im Freizeitbad wird nun mit Wiederöffnung am 2. August von 28 auf 26 Grad abgesenkt, das Bewegungs-, das Außen- und das Kinderbecken werden künftig mit 28 Grad (bisher 30 Grad) beheizt sein. Auch der Whirlpool wird auf den Sparmodus eingestellt. Das Kleinhallenbad Edingen hat nach der Sommerpause eine Wassertemperatur von 26 bis 27 Grad für den Schwimmunterricht der Grundschüler. Auch die Duschlaufzeiten werden reguliert. hje