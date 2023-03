Das Ortsjubiläum von 1973 in Neckarhausen in Bildern anno 1973

Im Jahr 1973 feierte die damals noch selbstständige Gemeinde Neckarhausen ihr 1200-jähriges Bestehen. Im Festjahr engagierten sich große Teile der Bevölkerung und zahlreiche Vereine am großen Festzug mit rund 50 Motivwagen und Fußgruppen sowie bei etlichen weiteren Festveranstaltungen.

Der ehemalige Gemeinderat und Ortschronist Oskar Kinzig hielt all diese Ereignisse in über 600 Dias fest, die er mit tausenden weiteren Fotos in seine Wahlheimat nach Österreich mitnahm. Nach seinem Tod 2014 gelang es Gerhard Hund mit Hilfe der verwitweten Ehefrau von Oskar Kinzig und weiteren Mitgliedern seiner Familie eine große Anzahl der historischen Fotos nach Neckarhausen zurückzuholen, darunter auch wertvolle Dokumente aus den Anfangsjahren der Partnerschaft mit Plouguerneau.

Alle Höhepunkte aus dem Jubiläumsjahr 1973 hat Oskar Kinzig auf seinen Dias eingefangen. Diese mussten digitalisiert und bearbeitet werden, und es galt eine Auswahl zu treffen. Ergänzt mit Zeitungsausschnitten und weiteren schriftlichen Zeugnissen ergab sich eine abwechslungsreiche Präsentation, die bei den damaligen Akteuren sicherlich schöne Erinnerungen wecken wird. Wer damals nicht dabei war, wird erstaunt sein über das große bürgerschaftliche Engagement. Gerhard Hund zeigt seine Auswahl der Bilder und Dokumente am Donnerstag, 16. März, um 19 Uhr im Schloss Neckarhausen im großen Sitzungssaal. red