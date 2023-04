5000 Euro für Tafel in Edingen-Neckarhausen

Die Landesregierung unterstützt die wichtige Arbeit von 146 Tafelläden in Baden-Württemberg mit einer zusätzlichen Fördersumme. Das teilt die Schriesheimer Landtagsabgeordnete Fadime Tuncer (Grüne) mit. Die Tafeln erhalten insgesamt 730 000 Euro – jede einzelne Tafel bekommt 5000 Euro. Diese Entscheidung habe das Sozialministerium bekannt gegeben. Ziel sei es, die Rolle der Tafelläden in herausfordernden Zeiten zu stärken. Dazu die Landtagsabgeordnete Fadime Tuncer (Grüne): „Die Unterstützung erreicht auch die zunehmend wichtige Arbeit der beiden Tafelläden in Weinheim und Edingen-Neckarhausen.“

Die zusätzlichen Mittel für die Tafeln resultieren laut Tuncer aus einer Sonderförderung zur Unterstützung sozialer Einrichtungen und Beratungsstellen. Angesichts der Energiekrise und Kostensteigerungen habe Grün-Schwarz dieses Programm in Höhe von 35 Millionen Euro aufgelegt. Ein Teil davon komme nun den Tafelläden im Land zugute.

„Unsere Koalition bietet Hilfe für Helfer in Not. Wir setzen in der Krise ein Zeichen und stärken die soziale Infrastruktur im Land und das soziale Miteinander“, sagte Tuncer MdL und erklärte: „In unserem Landeshaushalt legen wir einen Schwerpunkt auf die Unterstützung von Tafeln, Hilfsstellen für Wohnungslose, Familien in schwierigen Lagen und Angebote für finanziell überforderte Menschen.“ Und weiter: „Dadurch verhindern wir, dass sich die Armut im Land verstärkt, dass noch mehr Menschen in prekäre Verhältnisse abrutschen oder sich allein gelassen fühlen. Zudem würdigen wir auf diese Weise das ehrenamtliche Engagement der Tafeln im Land als wichtige Anlaufstelle für bedürftige Menschen.“

Die Tafeln standen nach den Worten von Tuncer durch die Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine vor enormen Herausforderungen. Seit Anfang 2022 seien die Kundenzahlen um bis zu 80 Prozent gestiegen, während gleichzeitig Lebensmittelspenden zurückgingen und die Kosten anstiegen. Dies habe den finanziellen und zeitlichen Aufwand für die Versorgung der Tafeln erhöht.

Tuncer verweist zudem darauf, dass es im Wahlkreis neben den beiden Tafelläden in Weinheim und Edingen-Neckarhausen eine Tafel-Ausgabestelle in Schriesheim gibt. Diese erhält die Förderung allerdings nicht, wie das Büro Tuncer auf Nachfrage mitteilte. www.fadimetuncer.de